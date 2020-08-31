31 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

31 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

31 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Çember: Hayalet Gemi

02:30 Kara Sevda

03:00 Kara Sevda

04:10 Türk Müziği

05:10 Parker

05:10 Aramızda Kalsın

07:00 İki Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Ah Nerede

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Aramızda Kalsın

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:15 En Güzel Bölüm

15:45 Menajerimi Ara

16:30 Aramızda Kalsın

18:45 Star Haber

20:00 Parker

20:00 Mumya

22:15 Mumya

22:30 Bir Demet Tiyatro

23:45 Menajerimi Ara

Aramızda Kalsın, Star, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 31 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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