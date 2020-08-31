Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Çember: Hayalet Gemi
02:30 Kara Sevda
03:00 Kara Sevda
04:10 Türk Müziği
05:10 Parker
05:10 Aramızda Kalsın
07:00 İki Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Ah Nerede
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Aramızda Kalsın
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:15 En Güzel Bölüm
15:45 Menajerimi Ara
16:30 Aramızda Kalsın
18:45 Star Haber
20:00 Parker
20:00 Mumya
22:15 Mumya
22:30 Bir Demet Tiyatro
23:45 Menajerimi Ara
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika