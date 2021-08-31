Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Transfer Gündemi
04:00 Süper Lig Özetler
04:35 TFF 1. Lig Özetler
05:35 Futbol Aklı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Manşet
11:00 Güney Kore - Türkiye
12:45 TFF 1. Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:00 Başlama Vuruşu Maç Önü
19:55 Kopenhag - Sivasspor
22:00 Başlama Vuruşu Maç Sonu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika