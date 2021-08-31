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31 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

31 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

31.08.2021 06:42
31 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

31 Ağustos 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Transfer Gündemi

04:00 Süper Lig Özetler

04:35 TFF 1. Lig Özetler

05:35 Futbol Aklı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İspanya La Liga Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Manşet

11:00 Güney Kore - Türkiye

12:45 TFF 1. Lig Goller

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Goller

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:00 Başlama Vuruşu Maç Önü

19:55 Kopenhag - Sivasspor

22:00 Başlama Vuruşu Maç Sonu

31 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Transfer, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 31 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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