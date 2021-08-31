Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:35 Seneye Bu Zamanlar
03:05 Teşkilat
05:25 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
06:20 Tövbeler Olsun
09:20 Kalk Gidelim
12:45 Benim Adım Melek
16:05 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:25 Doğrusu Ne?
20:30 Türkiye - Polonya
22:20 Aile Babası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika