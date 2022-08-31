Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Bein 1. Lig
01:30 Kuralina Göre
02:00 Final
03:30 İstatistik Bankası
04:00 A. Demirspor-hk Ümraniyespor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 C. Alanyaspor - İstanbulspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - Antalyaspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
14:15 C. Alanyaspor - M. Başakşehir
14:45 Fta Antalyaspor - Kasimpaşa
15:30 Fenerbahçe - Y. Kayserispor
16:00 A. Konyaspor - Fenerbahçe
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 Süper Lig Haftası
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Haftanın Golleri
23:45 1. Lig Haftanın Golleri
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika