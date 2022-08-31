31 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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31 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

31.08.2022 06:42
31 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Bein 1. Lig

01:30 Kuralina Göre

02:00 Final

03:30 İstatistik Bankası

04:00 A. Demirspor-hk Ümraniyespor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 C. Alanyaspor - İstanbulspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Beşiktaş - Antalyaspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

14:15 C. Alanyaspor - M. Başakşehir

14:45 Fta Antalyaspor - Kasimpaşa

15:30 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

16:00 A. Konyaspor - Fenerbahçe

17:45 Süper Lig'in Gol Krallari

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 Süper Lig Haftası

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

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Kaynak: InterSinema.com

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Fenerbahçe, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 31 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 31 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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