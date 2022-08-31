31 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Seversin 03:15 Gelinim Mutfakta 05:30 Magazin D Yaz 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Üç Kız Kardeş 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Seversin

30 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı

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