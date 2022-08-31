31 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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31 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

31.08.2022 06:43
31 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Teknik Analiz

04:00 Spor Artı

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Hollanda Eredivisie Özetler

09:40 Portekiz Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 İtalya Seri A Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:55 Kanada - Türkiye

16:30 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

19:50 Spor Atlası

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:00 Aktüel Futbol Transfer

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Kaynak: InterSinema.com

Portekiz, Hollanda, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 31 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 31 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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