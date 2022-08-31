Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Teknik Analiz
04:00 Spor Artı
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Hollanda Eredivisie Özetler
09:40 Portekiz Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 İtalya Seri A Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:55 Kanada - Türkiye
16:30 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Atlası
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol Transfer
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika