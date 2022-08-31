31 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

31 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

31.08.2022 06:43
31 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Son Taarruz

02:35 Balkan Ninnisi

04:05 Mükemmel Eşleşme

06:05 Yedi Numara

08:10 Tozkoparan İskender

11:40 Çırak

12:10 Masumlar Apartmanı

16:00 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

23:45 Kasaba Doktoru

YORUMLAR
500
30 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı 30 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Balkan Ninnisi, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 31 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
12:19 İstanbul'dan sonra Ankara'da da okul servis ücretlerine zam! En kısa mesafe ücreti yıllık 5 bin lirayı aştı
11:55 Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek
11:33 Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri düğünde bir araya geldi
11:34 Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı
11:24 AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası! "AK Parti kapatılacak, terör örgütü diyecekler" ifadelerini kullanmıştı
11:20 Gram altın fiyatı düşüyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...
11:14 Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu
11:12 Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var
11:02 Aleyna Tilki, Uzi'nin doğum gününü orta parmak işaretiyle kutladı: Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam
10:57 "Enerjimiz yüksek" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan laiklik çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 12:37:44. #1.13#
SON DAKİKA: 31 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement