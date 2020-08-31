31 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

UEFA'DA KURA HEYECANI UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre 'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.13.00 Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu14.00 UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu

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Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti