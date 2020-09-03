31. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

CerModern Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen törende Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Ünsal Ünlü'nün yaptığı törende, "Aziz Nesin Emek Ödülü" sinema sanatçısı Şerif Sezer'e, "Sanat Çınarı Ödülü" tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent'e, Kitle İletişim Ödülü bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema'ya verildi.

Şerif Sezer, ödülünü Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demirkol'un, Tamer Levent ise Festival Yönetmeni İnci Demirkol'un elinden aldı.

Sanatçı Tamer Levent, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, Ankara'nın, kişiliğini bulduğu kent olduğunu, Ankara Devlet Konservatuvarı, Devlet Tiyatroları, TOBAV ile Ankara Film Festivali'nin sanat hayatını oluşturduğunu söyledi.

Levent, Ankara Film Festivali'nin kuruluşunda da bulunduğunu, Kemal Sunal'ın Türkiye'deki ilk ödülünü jürisi olduğu yıl aldığını belirterek, "Tepenin Ardı filmimle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım. Onur Ödülleri diye adlandırılan ödüller, yaşamında belli bir noktaya geldin, yaş aldın gibi bir duygu yaratıyor ama Çınar Ödülü daha etkili. Bu buluş için festivali kutluyorum." dedi.

31 yıl önceki heyecanın aynısı

Şerif Sezer ise "Bugün bu sahneye Aziz Nesin Emek Ödülü'nü almak için çıkarken bundan tam 31 yıl önce Ankara Film Festivali'nde, festivalin ilk en iyi kadın oyuncusu ödülünü almak için çıkarken ki kadar heyecanlıyım. Bu duygu, yaptığım filmlere, oynadığım karakterlere ve hayatın bana kattıklarına rağmen değişmeyen tek şey. Benim işime olan çocukça aşkım, heyecanım. Bunu gördüm ve çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Kendi toprağının insanlarını canlandırdığını, o kadınları canlandırırken onların acılarını dinlediğini ifade eden Sezer, şunları dile getirdi:

"Türkiye'de herkes çok küskün. Tiyatrocu, oyuncu dostlarım, arkadaşlarım, komşularım. Kimi sinemaya, kimi tiyatroya, kimi ailesine en çok da kendimize küskünüz. Küskün olmayı bırakıp sevmek, sevilmek ve mutlu olmak için çaba harcamalıyız. Kendimizi o zaman daha çok severiz. Ondan sonra da bizden sonraki nesillere umut dolu izler bırakırız."

Kitle İletişim Ödülünün sahibi bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema'ya ödülünü Prof. Dr. Ruken Öztürk takdim etti. Başka Sinema adına ödülü Başak Arslan aldı.

Pandemi süresince Festivalin Danışma Kurulu Üyeliğini yapan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol konuşmasında, pandeminin biran önce sona ererek sanatın hayatın her alanında devam etmesi dileğinde bulundu.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat, opera sanatçısı Selva Erdener ve besteci Turgay Erdener de katıldı.

Törende, festivale destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine katkıları dolayısıyla plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından Ankara Balkan Orkestrası konser verdi.

Festival 11 Eylül'e kadar sürecek

11 Eylül'e kadar sürecek 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde, usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç yönetmenlerin yenilikçi filmlerine, sinemanın kült eserlerinden uluslararası festivallerde dikkati çeken özgün yapımlara ve dünya sinemasına kadar uzanan özel bir seçki sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da "Ulusal Uzun", "Belgesel" ve "Kısa Film" ile "Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği" yarışmaları düzenlenecek.

Yönetmen ve sinemacılarla söyleşilerin de düzenleneceği festival, Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda yapılacak.

Festivalin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Büyülü Fener Sineması'nda tek kullanımlık koltuk örtüleri kullanılacak ve salonlar devamlı dezenfekte edilecek.