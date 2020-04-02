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31. Ankara Uluslararası Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi
6 saat önce
Ankara Uluslararası Film Festivali'nden yapılan yazılı açıklamada, 25 Mart itibarıyla başvuru sürecinin tamamlandığı festivale, 1278 film başvurusunun yapıldığı belirtildi.
Ankara Uluslararası Film Festivali'nden yapılan yazılı açıklamada, 25 Mart itibarıyla başvuru sürecinin tamamlandığı festivale, 1278 film başvurusunun yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, değerlendirmelerin jüri tarafından devam ettiği, sonuçların ise ileriki günlerde açıklanacağı bildirilerek festivalin, ileri bir tarihte gerçekleştirileceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:48
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