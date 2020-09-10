31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu.

31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfının iş birliğiyle düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali ödül töreni, Büyülü Fener Sinemasında gerçekleştirildi.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyirciye kapalı yapılan ödül töreninde "Ulusal Uzun", "Belgesel" ve "Kısa Film" dallarında ödüller sahiplerine verildi.

"Bilime inanmayı, sorumluluk almayı ve mücadele etmeyi seviyoruz"

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, pandemi koşullarında sağlık önlemleri alarak, gençlerin ustalarla buluştuğu, filmler üzerine tartışmaların olduğu, festival havasının korunduğu, hasretin giderildiği bir festival yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Demirkol, "Bilime inanmayı, sorumluluk almayı ve mücadele etmeyi seviyoruz herhalde. Festivalimizin kurucusu Mahmut Tali Öngören, 'Festival yapmak çölde lale yetiştirmek gibi bir şeydir' dememiş miydi zaten. Bu zorlu süreçte bizlerle olan ve desteklerini esirgemeyen, siz sanatçı dostlarımıza, sevgili jüri üyelerimize, sinema yazarlarımıza, sinema seyircilerimize, sponsorlarımıza ve tüm festival ekibine yürekten teşekkür ederiz." diye konuştu.

Bilmemek, "En İyi Film" seçildi

Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl 10 film yarıştı.

Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun yaptığı, kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş ve Tuğçe Altuğ ile sinema yazarı Uğur Vardan'dan oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması jürisi, Bilmemek filmi "En İyi Film" seçti.

Leyla Yılmaz'ın yönettiği film, bencil, sıkışmış dünyalarından çıkamayan bireylerin, büyümekte olan bir çocuğu anlamadaki acizliklerini etkileyici bir dille anlatabilme becerisi ve toplumsal çürümeye yaptığı vurgudan dolayı 50 bin lira değerindeki ödüle layık görüldü.

Bilmemek filmindeki performansıyla Senan Kara, "En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu", Emir Özden ise "En İyi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

"En İyi Yönetmen" ödülü Onur Ünlü'ye

"En I·yi Yönetmen" ödülü ise Topal Şükran'ın Maceraları filmiyle Onur Ünlü'ye verildi. Emel Erden de aynı filmdeki çalışmasıyla "En I·yi Sanat Yönetmeni" ödülüne layık görüldü.

Festivalin kurucusu Mahmut Tali Öngören adına verilen "En I·yi I·lk Film Ödülü"nü bu yıl, Cihan Sağlam'ın yazıp yönettiği Uzun Zaman Önce filmi aldı.

Filmdeki performansıyla Serdar Orçin'e "En I·yi Erkek Oyuncu Ödülü", filmdeki müzikleri ile Uygur Yiğit'e de "En İyi Özgün Müzik Ödülü" verildi.

"En I·yi Kadın Oyuncu" ödülü, "Aşk, Büyü vs." filmindeki performansıyla Selen Uçer'e verildi. Filmin yönetmeni ve yazarı Ümit Ünal da "Onat Kutlar En I·yi Senaryo Ödülü"nü kazandı.

Ulusal Uzun Film Yarışması'nda sahiplerini bulan diğer ödüller şöyle:

En İyi Görüntü Yönetmeni: Hakan Körezli/ Şair

En İyi Sanat Yönetmeni: Emel Erden/ Topal Şükran'ın Maceraları

En İyi Kurgu: Maryna Er Gorbach, Aziz I·mamogˆlu/ Omar ve Biz

SİYAD En İyi Film Ödülü: Topal Şükran'ın Maceraları/ Onur Ünlü

Belgesel kategorisinin en iyisi "İçimdeki Küller"

Belgesel kategorisinde 11 filmin yarıştığı festivalde, eserleri akademisyen Nihan Gider Işıkman, yönetmen, senarist ve yapımcı Rena Lusin Bitmez ile yönetmen ve belgesel yapımcısı Zeynep Gülru Keçeciler'in yer aldığı seçici kurul değerlendirdi.

Bu kategorinin birincisi Ayten Başer Yetimoğlu'nun İçimdeki Küller adlı yapımı oldu ve Yetimoğlu, 20 bin lira değerindeki ödülü kazandı.

Yılın kısa filmi: Bare Giran

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda bu yıl 14 film yarıştı.

Akademisyen Andreas Treske, yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve oyuncu Şenay Gürler'den oluşan Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi, Yılmaz Özdil'in Bare Giran (Ağır Yük) adlı filmine 10 bin lira değerindeki "En İyi Kısa Film" ödülünü verdi.

Festivalin Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile ortaklaşa düzenlediği, "Ankara" temalı kısa ve belgesel film üretimini teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez verdiği 10 bin lira değerindeki "VEKAM Özel Ödülü"ne ise Yasin Semiz'in Asfaltın Altında Dereler Var isimli belgeseli layık görüldü.

Festivalde yarın son gün

Festivalin yarınki son gününde ise dünya sinemasından filmler gösterilecek.

Eric Rohmer'in 1970 tarihli başyapıtı "Claire's Knee/ Claire'in Dizi", Macar sinemacı Zoltan Fabri'nin 1956 yapımı klasiği "Profesör Hannibal", Nina Hoss'un San Sebastian ve Stockholm film festivallerinden ödüllerle dönen performansıyla öne çıkan gerilim dozu yüksek draması "The Audition/ Seçmeler", bağımsız İtalyan sinemacı Danilo Caputo'nun isyan ve yeniden doğuş hikayesi anlattığı "Sow the Wind/ Rüzgarı Eken", Alman yönetmen Arne Körner'in kara komedisi "Gasmann" ve Polonyalı yönetmen Andrzej Munk'un adını Beethoven'ın 3. senfonisinden alan savaş komedisi "Eroica" bu yılki festivalin son gösterimleri olacak.

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 22:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

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