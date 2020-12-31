Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 1. Lig
01:00 beIN Teknik
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
03:00 beIN Teknik
03:45 Özkan Sümer'in Hayatı
03:45 Maç Saati
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:30 beIN Manşet
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
08:00 Maç Saati
09:00 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:15 Gamer
09:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:15 Maç Saati
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Taraftar
13:00 Futbolun Şehirleri
14:00 beIN Teknik
14:00 Taraftar
14:00 Maç Saati
15:00 Futbolun Şehirleri
15:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
16:00 beIN Teknik
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Özel Röportaj
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 beIN Manşet
20:00 Türk Futbolu 2020
20:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
21:00 Avrupa'da Futbol 2020
21:00 beIN Teknik
21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri
22:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri
22:00 1. Lig
22:30 Lejyonerler 2020
23:00 Türk Futbolu 2020
23:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika