31 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 1. Lig

01:00 beIN Teknik

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

03:00 beIN Teknik

03:45 Özkan Sümer'in Hayatı

03:45 Maç Saati

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

08:00 Maç Saati

09:00 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:15 Gamer

09:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Maç Saati

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Taraftar

13:00 Futbolun Şehirleri

14:00 beIN Teknik

14:00 Taraftar

14:00 Maç Saati

15:00 Futbolun Şehirleri

15:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

16:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Özel Röportaj

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 beIN Manşet

20:00 Türk Futbolu 2020

20:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

21:00 Avrupa'da Futbol 2020

21:00 beIN Teknik

21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri

22:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

22:00 1. Lig

22:30 Lejyonerler 2020

23:00 Türk Futbolu 2020

23:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri