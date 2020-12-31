31 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Yaratık: Covenant

01:30 Yatıya Misafirim Var

02:15 Yatıya Misafirim Var

03:45 Son Darbe

04:15 Küçük Ağa

05:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Küçük Ağa

06:00 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel

23:30 Son Darbe