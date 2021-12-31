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31 Aralık 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

31 Aralık 2021 Atv Yayın Akışı

31.12.2021 06:42
31 Aralık 2021 Atv Yayın Akışı

31 Aralık 2021 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

03:55 Maria ile Mustafa

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

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Nihat Hatipoğlu, Zahide Yetiş, Atv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 31 Aralık 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 31 Aralık 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
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