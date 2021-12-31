Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kayakla Atlama: Dört Tepe
00:55 Haberler
01:00 Hall Of Fame: Salt Lake City
02:00 Unlocked
02:20 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
03:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
05:00 Bisiklet: Flandre Turu
07:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
09:30 Wheels And Heels
10:00 Eurosport Winter Pass
10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:30 Kayakla Atlama: Dört Tepe
12:20 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:30 Kayaklı Koşu: Tour De Ski
16:15 Kayaklı Koşu: Tour De Ski
17:15 Kayakla Atlama: Dört Tepe
18:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
19:30 Biatlon: World Challenge
20:15 Biatlon: World Challenge
20:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
21:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
21:55 Haberler
22:00 Haberler
22:05 Kayakla Atlama: Dört Tepe
23:10 Kayaklı Koşu: Tour De Ski
23:55 Alp Disiplini Dünya Kupası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Aralık 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika