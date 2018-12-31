31 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi
1 saat önce
(ÖZEL) TÜFAD Başkanı Dilber: "Abdullah Avcı'nın başarısı asla ve asla tartışılmaz" "18 kulübün başında yerli olması bizleri camia olarak çok sevindiriyor""Yanlış yönetilirsen, yanlış şeyler oluyorsa sonuçlarına katlanılacak""Türk futbolunu çok iyi tanıyan insanlardan biriyim"Süper Lig'de...
(ÖZEL) TÜFAD Başkanı Dilber: " Abdullah Avcı
'nın başarısı asla ve asla tartışılmaz"
"18 kulübün başında yerli olması bizleri camia olarak çok sevindiriyor"
"Yanlış yönetilirsen, yanlış şeyler oluyorsa sonuçlarına katlanılacak"
"Türk futbolunu çok iyi tanıyan insanlardan biriyim"
Süper Lig'de kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019'da başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:36 Kaynak: DHA
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