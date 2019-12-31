31 Aralık Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 31 Aralık Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

31 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

6 saat önce

PALANDÖKEN'DE MADALYALI SPORCULAR YETİŞTİRİYORLARTürk kayak tarihinin en köklü kuruluşu Erzurum Kayak Kulübü, hizmet verdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde sporcular yetiştiriyor.

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PALANDÖKEN'DE MADALYALI SPORCULAR YETİŞTİRİYORLAR

Türk kayak tarihinin en köklü kuruluşu Erzurum Kayak Kulübü, hizmet verdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde sporcular yetiştiriyor. Geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya kazanan kulübün sporcuları, bu sezon da bir hayli iddialı. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil, "1960 yılından beri amatör ruhla, profesyonel bir eğitim vererek madalya makinesi sporcular yetiştiriyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar 3 Ocak Cuma gününe kadar izinli.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip 4 Ocak Cumartesi gününe kadar izin yapacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım 5 Ocak Pazar gününe izinli.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Kırmızı-beyazlılar 5 Ocak Pazar gününe kadar izin yapacak.


Kayak Merkezi, Palandöken, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:41 Kaynak: DHA
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