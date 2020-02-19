31 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi operasyonla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 31 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi operasyonla yakalandı - Son Dakika

31 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

7 saat önce

Sivas'ta 31 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı.

Sivas'ta 31 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı.

Polis ekipleri, çeşitli suçlardan 31 suç kaydı olan M.D'nin (31) Alibaba Mahallesi 42'nci Sokak'taki evinde saklandığını tespit etti.

Adrese giden ekipler, M.D'ye teslim olması için çağrıda bulundu.

Teslim olmayı reddeden M.D'nin başına silah dayaması üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de çağrıldı.

Özel harekat polislerine de direnen ve teslim olmayan M.D, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.D, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

31 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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