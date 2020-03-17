31 bin 223 kaçak kozmetik eşya ele geçirildi - Son Dakika

31 bin 223 kaçak kozmetik eşya ele geçirildi
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Gaziantep'te, ikamette ve iş yerinde yapılan aramalarda 31 bin 223 adet gümrük kaçağı kozmetik eşyası ele geçirilirken 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
Gaziantep'te, ikamette ve iş yerinde yapılan aramalarda 31 bin 223 adet gümrük kaçağı kozmetik eşyası ele geçirilirken 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Şahinbey ilçesi Alibaba Mahallesindeki bir ikamete ve iş yerine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 31 bin 223 adet gümrük kaçağı kozmetik eşya ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP
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