31 bin 535 sıcak iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

31 bin 535 sıcak iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

13.05.2021 04:42
31 bin 535 sıcak iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi bu yıl da amacına ulaşarak hem ihtiyaç sahiplerine hem de pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa hayırseverler aracılığı ile destek olundu.

Merkezefendi Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi bu yıl da amacına ulaşarak hem ihtiyaç sahiplerine hem de pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa hayırseverler aracılığı ile destek olundu.

İyilik hareketi kapsamında 788 bin 375 Türk Lirası katkı sağlanırken, 31 bin 535 sıcak iftar yemeği de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İyilik hareketine katılan ve ekonomik sıkıntı yaşayan 70 restorana da can suyu olundu.

'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketinde yer alan tedarikçi restoranlar kendilerine can suyu olarak destek olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve emeği geçen ekibine gerek sosyal medya yoluyla gerekse mesaj yoluyla teşekkür ettiler. Merkezefendi Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi isminin hakkının sonuna kadar verildiğini belirten işletmeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştıkları için de mutlu olduklarını söylediler.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, iyiliğin Merkezefendi'de her zaman kazanacağını söyledi. Başkan Doğan, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Merkezefendi El Ele iyilik hareketimizi başlatmıştık. Pandeminin getirmiş olduğu ekonomik sıkıntılar hem hemşehrilerimizi hem de esnaflarımızı zor duruma soktu. Merkezefendi Belediyesi olarak köprü vazifesi gördüğümüz bu harekette 31 bin 535 ihtiyaç sahibi hemşehrimize sıcak iftar yemeği ulaştırıldı, 70 restorana can suyu olundu. Hareketimize katkı sağlayan, dayanışmayı büyüten tüm hayırseverlerimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya, hemşehrilerimizin ve esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Merkezefendi 'de iyilik, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl olduğu gibi her zaman kazanacak" diye konuştu. - DENİZLİ

31 bin 535 sıcak iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
31 bin 535 sıcak iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
31 bin 535 sıcak iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
31 bin 535 sıcak iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 31 bin 535 sıcak iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika


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