31 Bin Öğrenci, İklim Değişikliğine Dur Diyor!
1 saat önce
Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisi, 29 Mart Cuma günü okullarında iklim değişikliğine karşı mücadele için greve gidiyor.
16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg'in başlattığı okul boykotlarını destekleyen öğrenciler, herkesi iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyor.
Tüm dünyada Z Kuşağının başını çektiği küresel bir harekete dönüşen "İklim İçin Okul", "Gelecek İçin Cuma Günleri" adı altında gerçekleştirilen Okul Grevleri, gezegeni yokoluş sürecine sürükleyen politikalara dur demeyi amaçlıyor.
TED Okulları öğrencileri de 29 Mart Cuma günü 2. ders saatinde, kendi elleriyle hazırladıkları dövizlerle iklim değişikliğinin geldiği noktaya dikkat çekecek, dünyamızın sadece 1,5°C derece daha ısınması durumunda, insanlığın geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını haykıracak, bu gidişe bir dur demek için büyüklerine çağrıda bulunacak.
Herkesi 29 Mart Cuma günü öğrencilerimize destek olmaya davet ediyoruz. Grevi sosyal medyadan #tedokullariiklimicingrevde #iklimicinokul #FridaysForFuture #climatestrike hashtag'leri ile takip ederek paylaşabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:37 Kaynak: Bültenler
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