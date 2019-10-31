31 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.

00:00 Hollanda - Senegal

00:50 Spor Artı

01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.

01:55 ABD - Japonya

02:45 Süper Lig Goller

03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.

03:00 ABD - Japonya

04:00 Futbol Aklı

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

09:45 TFF 1. Lig Panorama

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 Set Sayısı

13:00 Spor Bülteni

13:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

13:55 İngiltere Premier Lig Panorama

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:10 Almanya Bundesliga Özetler

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:20 Süper Lig Goller

17:30 Spor Akşamı

18:15 Süper Lig Panorama

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 Spor Merkezi

20:30 İngiltere Premier Lig Özetler

21:00 Spor Ana Haber

22:00 Aktüel Futbol