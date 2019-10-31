31 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.
00:00 Hollanda - Senegal
00:50 Spor Artı
01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.
01:55 ABD - Japonya
02:45 Süper Lig Goller
03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.
03:00 ABD - Japonya
04:00 Futbol Aklı
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:45 TFF 1. Lig Panorama
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:10 Almanya Bundesliga Özetler
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:20 Süper Lig Goller
17:30 Spor Akşamı
18:15 Süper Lig Panorama
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:30 İngiltere Premier Lig Özetler
21:00 Spor Ana Haber
22:00 Aktüel Futbol