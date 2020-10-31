Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
01:35 Kırgın Çiçekler
02:30 Kırgın Çiçekler
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
09:30 Doğaya Karşı: Serengeti
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Büyük Cumhuriyet Konseri
10:50 Maria ile Mustafa
11:25 Maria ile Mustafa
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ekim 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika