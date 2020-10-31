31 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

01:00 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

03:55 Başlama Vuruşu

05:05 Tuzlaspor A.Ş. - Altay

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:45 Süper Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Teknik Analiz

09:50 Almanya Bundesliga Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

11:30 Spor Bülteni

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Giresunspor - Ümraniyespor

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Bursaspor - Beypiliç Boluspor

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Merkezi

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Altınordu - Royal Hastanesi Bandırmaspor

18:55 Tuzlaspor A.Ş. - Altay

21:00 Stadyum