Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
03:55 Başlama Vuruşu
05:05 Tuzlaspor A.Ş. - Altay
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:45 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
09:50 Almanya Bundesliga Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:30 Spor Bülteni
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Giresunspor - Ümraniyespor
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Bursaspor - Beypiliç Boluspor
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altınordu - Royal Hastanesi Bandırmaspor
18:55 Tuzlaspor A.Ş. - Altay
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika