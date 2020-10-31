Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
01:30 Dizi
02:40 Seksenler
03:30 Fazlası Zarar
04:00 Acemi Anneler
05:15 Acemi Anneler
05:25 Nirvana Alevler İçinde
06:00 Nirvana Alevler İçinde
07:25 Uğurlugiller
07:55 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:10 Perihan Abla
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:15 Yedi Numara
10:15 Dizi
11:00 Masumlar Apartmanı
11:00 Acemi Anneler
13:00 Benim Adım Melek
13:30 Fazlası Zarar
13:30 Dizi
15:30 Yeditepe İstanbul
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika