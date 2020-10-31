31 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:25 Uyanış: Büyük Selçuklu

01:30 Dizi

02:40 Seksenler

03:30 Fazlası Zarar

04:00 Acemi Anneler

05:15 Acemi Anneler

05:25 Nirvana Alevler İçinde

06:00 Nirvana Alevler İçinde

07:25 Uğurlugiller

07:55 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:10 Perihan Abla

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:15 Yedi Numara

10:15 Dizi

11:00 Masumlar Apartmanı

11:00 Acemi Anneler

13:00 Benim Adım Melek

13:30 Fazlası Zarar

13:30 Dizi

15:30 Yeditepe İstanbul

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Gönül Dağı