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31 Ekim Dünya Tasarruf Günü

6 saat önce

Sakarya'da, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

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Sakarya'da, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, enerjinin bol olması temennisinde bulundu.

Enerjinin olmadığı zaman hayatın durduğunu belirten Yüce, "Dünyada tasarrufa dayalı ve tüketime dayalı ekonomiler var. Tüketime dayalı ekonomik model mi gerçekten refahı, huzuru, kalkınmayı oluşturur veya tasarrufa dayalı ekonomiler mi kalkınmayı oluşturur, bunun ciddi bir kararını vermek lazım. Ama bizim tercihimiz ve tavsiyemiz tasarrufa dayalı ekonomiler mutlaka kalıcı, doğru olandır ve inancımızla da örtüşendir. İnancımız her fırsatta, her tavsiyesinde bize tasarrufu ön plana çıkarmıştır ve tasarrufu adeta emretmiştir. Dolayısıyla bizler tasarrufa dayalı ekonomik model ve yaşam tarzını kendimize şiar edinmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yüce, programa katılanları tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından panelistler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel'in moderatörlüğünde, "Enerji Bağımlılığını Azaltmada Enerji Tasarrufunun Rolü", "Enerji Verimliliği ve Tasarruf", "Suyun Değeri, Uluslararası ve Lokal Düzeyde Geleceği" ve "Çevre İmtihanımız ve Tasarruf" başlıklarında düşüncelerini belirtti.

Dünya Tasarruf Günü, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:30 Kaynak: AA
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