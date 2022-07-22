31 haftadır Hakkari'de evlat nöbetindeki ailelerden 'bize katılın' çağrısı - Son Dakika
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31 haftadır Hakkari'de evlat nöbetindeki ailelerden 'bize katılın' çağrısı

22.07.2022 14:56
31 haftadır Hakkari'de evlat nöbetindeki ailelerden 'bize katılın' çağrısı

HAKKARİ'de, PKK'lı teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 31'inci haftada devam etti.

HAKKARİ'de, PKK'lı teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 31'inci haftada devam etti. Aileler adına açıklama yapan Leyla Çiftçi, " Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hakkari'de, çocukları PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan ailelerin tepki yürüyüşü ve basın açıklaması, 31'inci haftada 10 ailenin katılımıyla devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganı attı. HDP'liler ise kadınların eylemini, yüksek sesle müzik çalıp bastırmaya çalıştı. Polis ekipleri, HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi alırken, aileler parti binasında çalınan müzik sesine tepkilerini dile getirdi.

'BİZLERE KATILIN'Aileler adına açıklama yapan Leyla Çiftçi, 14 yaşındayken kaçırılan kayınbiraderi Rojhat Çiftçi için eyleme katıldığını belirterek, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinde kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 31 haftadır Hakkari'de evlat nöbetindeki ailelerden 'bize katılın' çağrısı - Son Dakika

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