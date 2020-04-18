31 İL BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKE GENELİNDE 51 BİN 170 PERSONEL İLE TÜRKİYE GÜVEN HUZUR UYGULAMASI - Son Dakika

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31 İL BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKE GENELİNDE 51 BİN 170 PERSONEL İLE TÜRKİYE GÜVEN HUZUR UYGULAMASI
6 saat önce
(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:53 Kaynak: DHA
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