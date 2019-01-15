Son Dakika Haberleri: 31 İlde Fetö Operasyonu: 50 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

31 İlde Fetö Operasyonu: 50 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

1 saat önce

KONYA merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki oluşumuna yönelik operasyonda 32'si muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi.

31 İlde Fetö Operasyonu: 50 Asker Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
KONYA merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki oluşumuna yönelik operasyonda 32'si muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik bugüne kadar sürdürdüğü soruşturmalarda  örgüt üyesi askeri personel ve  bunlara mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 50 örgüt mensubunun daha kimliği belirlendi. Bunun üzerine 32'si muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 ilde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:07 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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