31 ildeki giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı - Son Dakika
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31 ildeki giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı

18 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamaların bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldığını bildirdi.

31 ildeki giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamaların bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine, büyükşehir statüsündeki 30 il ( Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van) ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı ve özel araçla) yapılacak tüm giriş ve çıkışlara ilişkin "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgede, 3 Nisan 2020 tarihli Bakanlık genelgesiyle büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'tan kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışlara ilişkin kısıtlamanın, bu gece saat 00.00 itibarıyla sona ereceği hatırlatıldı.

Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidinin devam ettiği belirtilen yeni genelgede, bu salgının/bulaşın, halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak'ta şehir giriş ve çıkış sınırlamasının devam etmesinin uygun olduğunun kararlaştırıldığı belirtildi.

Genelgede, fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Kovid-19 salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemli olduğu vurgulandı.

Aksi halde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısıyla tedavi gereksinimini artırdığı, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağına işaret edildi.

Bu kapsamda, genelgeyle söz konusu 31 il sınırlarından kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya gibi) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 günlük süreyle geçici olarak durduruldu.

Bu illerde yaşayan ya da bulunan tüm vatandaşların, belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

Belirtilen illere giriş ve çıkış kısıtlamasında daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar da geçerli olacak.

Genelgede, söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması da istendi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Zonguldak, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 07:44 Kaynak: AA

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