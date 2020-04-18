31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

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Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti

Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu

Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı