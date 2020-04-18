15 Temmuz Kızılay Meydanı Duraklarda bekleyen vatandaşlar Otobüslerin geçişleri Polis ekipleri ANKARA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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18.04.2020 16:14:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika