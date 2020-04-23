Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kayseri'de kısıtlama nedeniyle meydanlar boş kaldı.
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23.04.2020 07:48:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika