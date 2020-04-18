31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı (3) - Son Dakika

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31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı (3)
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:41 Kaynak: AA
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