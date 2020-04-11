31 ildeki sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Ordu'da da başlayan yasak kapsamında mahalle ve sokaklarda araç ile yaya trafiğinin olmadığı görüldü.