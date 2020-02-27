31'inci Vergi Haftası Spor Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Spor 31'inci Vergi Haftası Spor Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Spor

31'inci Vergi Haftası Spor Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Vergi Dairesi'nin birlikte düzenlediği 31'inci Vergi Haftası Spor Turnuvasında; futbol, masa tenisi, dart ve tavla müsabakalarında dereceye giren oyuncu ve takımlara ödülleri takdim edildi.

31'inci Vergi Haftası Spor Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Vergi Dairesi'nin birlikte düzenlediği 31'inci Vergi Haftası Spor Turnuvasında; futbol, masa tenisi, dart ve tavla müsabakalarında dereceye giren oyuncu ve takımlara ödülleri takdim edildi.


Çarşı A Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Eskişehir Vergi Dairesi yöneticileri ve çalışanları ile Anadolu Üniversitesi idari personelleri katıldı.


Futbolda şampiyon Anadolu Üniversitesi


Ödül töreni öncesinde oynanan final maçında Anadolu Üniversitesi karma takımı ile Süreksiz Yükümlülükler Vergilendirme Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Bol pozisyonlu karşılaşmada Anadolu; Ali Rıza Heper (2), Murat Karaçöl (2) ve Yiğit Sakızcı'nın golleriyle sahadan 5-0 galip ayrılarak turnuvada ipi göğüsleyen takım oldu. Şampiyon takım kupasını Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Başar ile birlikte kaldırdı. Turnuvanın ikincisi Süreksiz Yükümlülükler Vergilendirme Müdürlüğü olurken, Anadolu Konukevi ise üçüncü sırada yer aldı.


Masa tenisi, dart ve tavla turnuvası ödülleri de sahiplerini buldu


Turnuvanın masa tenisi müsabakalarında mücadele eden Murat Karakaya birinci, Adnan Özbaş ikinci, Ekrem Bircan ise üçüncü oldu. Dart turnuvasında ipi göğüsleyenler ise sırasıyla Mesut Yaman, Murat Karakaya ve Uğur Kızılok oldu. Tavla turnuvasında ise dereceye giren Halit Sevinçli birinci, Mesut Yavuz ikinci ve Murat Yeşilkaya üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca bir kupa da tüm turnuvalara katılım gösteren Hülya Yılmaz'a takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Vergi Haftası, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nişanlısı tarafından öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı
Nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı Eskişehir'deki cinayetin zanlısı genç kız ile öldürdüğü nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı Nişanlısının öldürdüğü Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 17:59:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 31'inci Vergi Haftası Spor Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]