Son Dakika Haberleri: 31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri - İsmail Balaban başpehlivan oldu
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31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri - İsmail Balaban başpehlivan oldu

11 saat önce

31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

İlçe stadında gerçekleştirilen etkinlikte, 600'ü aşkın güreşçi mücadele etti.

Final maçında İsmail Balaban ile Şaban Yılmaz karşılaştı.

31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı, rakibi Yılmaz'ı yenen Balaban'ın oldu.

Mehmet Yeşil Yeşil ile İsmail Koç da üçüncülüğü elde etti.

İsmail Balaban, Korkuteli, Balaban, Kiraz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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