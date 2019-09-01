31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri - İsmail Balaban başpehlivan oldu
11 saat önce
31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:16 Kaynak: AA
31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.
İlçe stadında gerçekleştirilen etkinlikte, 600'ü aşkın güreşçi mücadele etti.
Final maçında İsmail Balaban ile Şaban Yılmaz karşılaştı.
31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı, rakibi Yılmaz'ı yenen Balaban'ın oldu.
Mehmet Yeşil Yeşil ile İsmail Koç da üçüncülüğü elde etti.
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