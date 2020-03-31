31 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 31 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

31 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

14 dakika önce

31 Mart 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

31 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Kısa Özet

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:45 Maç Saati

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

09:15 Maç Saati

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

14:00 Maç Saati

14:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 beIN Wellness

14:30 Futbolun Şehirleri

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:30 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Taraftar

19:00 Maç Saati

19:00 beIN Wellness

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

22:00 beIN Wellness

22:00 Taraftar

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:00 beIN Wellness

23:00 Futbolun Şehirleri

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Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

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