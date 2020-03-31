31 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 31 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

31 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

14 dakika önce

31 Mart 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

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Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Umut Işığım

01:15 Kendinol

02:30 Gelinim Mutfakta

02:45 Kuzey Güney

04:30 5N 1K

04:45 Tatlı İntikam

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Bebek Geliyorum Demez

20:00 Hekimoğlu

22:15 Bebek Geliyorum Demez

23:30 Efsane

Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

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Son Dakika

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