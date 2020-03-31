31 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Manşet
01:00 Stadyum
02:00 90'dan Sonra
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 La Liga Özetler
03:30 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 HAVA YARIŞLARI
04:15 Almanya Bundesliga Özetler
04:35 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI
05:00 Süper Lig Özetler
05:05 FREESTYLE
05:30 Futbol Anadolu
05:30 TFF 1. Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 CANAVAR ARABALAR
07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
07:50 Spor ve Sağlık
07:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper LigEn Güzel Goller
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:25 İngiltere Premier Lig Özetler
10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi
10:50 Süper Lig Goller
11:00 İngiltere - İtalya
11:00 Spor Manşet
12:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL GOLLER
12:40 Süper Lig Goller
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Manşet
13:00 Spor Stüdyosu
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
15:00 Gündem Futbol
16:00 Spor Manşet
17:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL ASİSTLER
17:40 Süper Lig Goller
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 Spor Ana Haber
20:00 Süper Lig Goller
20:00 Almanya Bundesliga En Güzel Goller
20:30 Liverpool Goller
21:00 Futbol Akşamı
21:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
21:30 Futbol Anadolu
22:00 Spor Artı
23:00 Almanya - Portekiz
23:00 90'dan Sonra