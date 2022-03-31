Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Fenerbahçe - İH Konyaspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 ÖK Y. Malatyaspor - Kasımpaşa
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 DG Sivasspor - Altay
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Taraftar
07:00 Yeni Gün
09:00 Ç. Rizespor - Trabzonspor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Fenerbahçe - Bursaspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Trabzonspor - Beşiktaş
15:30 İH Konyaspor - Göztepe
16:00 A. Demirspor - M. Başakşehir
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Farklı Açı
19:30 Sporun Mabetleri
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
21:00 Kuşak Çatışması
22:00 Süper Hikayem
23:00 Yeni Nesil Talk Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika