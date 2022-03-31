31 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

31 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

31.03.2022 06:42
31 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

31 Mart 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Futbol Aklı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 İtalya Seri A Goller

09:40 Spor Toto Süper Lig Goller

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:55 Spor Takvimi

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

20:50 Spor Toto Süper Lig Goller

21:00 Futbol Anadolu

23:00 Taktik Analiz

YORUMLAR
500
29 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 29 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 31 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
00:45 İki kadın taraftarın açtığı pankart maçın önüne geçti: Ronaldo'nun spermlerini istediler
00:28 Hemşire ölmek üzere olan hastalarla ilgili anlattıklarıyla korkuttu: Karşılarında sanki biri var
00:22 Motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi
23:59 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
23:55 Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 06:48:31. #1.13#
SON DAKİKA: 31 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement