Son Dakika Haberleri: 31 Mart'a Giderken Hiç Kimse Kavga Etmesin"

31 Mart'a Giderken Hiç Kimse Kavga Etmesin"

1 saat önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Dünyaya, Yunus Emre'nin türbesinden kardeşlik, barış ve sevgi mesajları gönderiyorum.

31 Mart'a Giderken Hiç Kimse Kavga Etmesin
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Dünyaya, Yunus Emre'nin türbesinden kardeşlik, barış ve sevgi mesajları gönderiyorum. 31 Mart'a giderken hiç kimse kavga etmesin, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz." dedi.

Aksakal, büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki türbesini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eskişehir ziyaretine, Yunus Emre'nin kabri başında ettikleri duayla başladıklarını vurgulayan Aksakal, Yunus Emre'nin "Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz" sözünü hatırlattı.

Aksakal, "Demokratik Sol Partinin de sevgiden, kardeşlikten ve barıştan yana olan politikalarının örtüştüğü bir mekan olarak burası ayrıca bir anlam taşıyor. Dünyaya, Yunus Emre'nin türbesinden kardeşlik, barış ve sevgi mesajları gönderiyorum. 31 Mart'a giderken hiç kimse kavga etmesin, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz." diye konuştu.

Daha sonra ilçe merkezinde DSP'nin Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Haydar Çorum'un seçim ofisinin açılışını yapan Aksakal, parlamentodaki partilerin 17 yıldır ürettikleri bir şeyin olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinin ve yaşam ilkelerinin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Aksakal, "Türk milleti düştüğü yerden kalkmasını bilir. O zaman bizi nasıl düşürdülerse, el ele tutuşacağız ve 31 Mart günü birlikte kol kola, omuz omuza yeniden vatanımıza, milletimize, Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Aksakal'a, ziyaretlerinde, DSP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dilara Tambova ile partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:02 Kaynak: AA

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