Son Dakika Haberleri: "31 Mart en önemli seçimlerden biridir"

"31 Mart en önemli seçimlerden biridir"

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:20 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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