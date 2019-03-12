"31 Mart en önemli seçimlerden biridir"
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, ""Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:20
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