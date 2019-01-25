Son Dakika Haberleri: 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine Doğru

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine Doğru

1 saat önce

AK Parti Şenkaya Belediye Başkan Adayı Yavuz Bedir, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin "Bize düşen Erzurum ve Şenkaya için çalışmak.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine Doğru, System.String[]
AK Parti Şenkaya Belediye Başkan Adayı Yavuz Bedir, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin "Bize düşen Erzurum ve Şenkaya için çalışmak." dedi.

Yavuz Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün Erzurum'da Şenkaya Belediye Başkan adaylığının açıklandığını anımsattı.

Bu görevin kendisine verilmesinin onur ve gururunu yaşadığını dile getiren Bedir, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bizi kamuoyuna tanıttı. Bundan sonra bize düşen Erzurum ve Şenkaya için çalışmak. AK belediyecilikte bize düşeni fazlasıyla yapmaktır. Erzurum ve Şenkaya bizden bunu bekliyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:15 Kaynak: AA

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