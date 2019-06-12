"31 Mart öncesi vaatte bulunduk geldik, yaptık" - İSTANBUL
2 saat önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "2004'ten beri AK Parti iktidarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesini yöneten kişilersiniz.
CHP İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:24 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, "2004'ten beri AK Parti
iktidarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesini yöneten kişilersiniz. 15 yıldır siz yöneteceksiniz, 'Gelir gelmez yapacağız.' diyeceksiniz. Neredeydiniz, nereye geliyorsunuz? Yöneten irade, vaatte bulunmaz, yapar. Biz 31 Mart öncesi vaatte bulunduk, geldik 18 günde çatır çatır yaptık." dedi.
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