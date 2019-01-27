31 Mart oy pusulası sıralaması belirleniyor
50 dakika önce
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri, Yüksek Seçim Kurulunda çekilecek kura ile belirleniyor.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri, Yüksek Seçim Kurulunda çekilecek kura ile belirleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:18
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Son Dakika! Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu
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