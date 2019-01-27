Son Dakika Haberleri: 31 Mart oy pusulası sıralaması belirleniyor

31 Mart oy pusulası sıralaması belirleniyor

50 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri, Yüksek Seçim Kurulunda çekilecek kura ile belirleniyor.

31 Mart oy pusulası sıralaması belirleniyor, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri, Yüksek Seçim Kurulunda çekilecek kura ile belirleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:18 

Ekonomi
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