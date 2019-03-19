Son Dakika Haberleri: 31 Mart Seçimleri Sonrası İnşaat Sektörü Yukarı Yönlü Bir Hareket Kazanacak"

31 Mart Seçimleri Sonrası İnşaat Sektörü Yukarı Yönlü Bir Hareket Kazanacak"

1 saat önce

Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, gayrimenkül sektöründe yerli yatırımcı açısından geçici durağanlık söz konusu olduğunu belirterek, "31 Mart seçimleri sonrası inşaat sektörü yukarı yönlü bir hareket kazanacak.

31 Mart Seçimleri Sonrası İnşaat Sektörü Yukarı Yönlü Bir Hareket Kazanacak
Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, gayrimenkül sektöründe yerli yatırımcı açısından geçici durağanlık söz konusu olduğunu belirterek, "31 Mart seçimleri sonrası inşaat sektörü yukarı yönlü bir hareket kazanacak." ifadesini kullandı.

Dereli, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısının bir önceki aya göre artışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, şubat ayında yabancıya konut satışında yüzde 92,1'lik bir artış gözlendiğine dikkati çeken Dereli, "Bu da gösteriyor ki yabancı yatırımcı için Türkiye hala fırsatlar ülkesi. Gerekli kriterleri yerine getiren yabancı yatırımcı aldığı gayrimenkulle artık Türkiye'de bir turist, bir misafir değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını da elde etmiş oluyor. Bu artışın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dereli, gayrimenkül sektöründe yerli yatırımcı açısından geçici durağanlık söz konusu olduğunu belirterek, 31 Mart seçimleri sonrası inşaat sektörünün yukarı yönlü bir hareket kazanacağını vurguladı.

Hükümetin düşük faiz oranları ve esnek ödeme modelleriyle konut alımını kolaylaştıracak adımlar atacağına inandıklarını belirten Dereli, inşaat sektörünün her dönem ekonominin lokomotifi olduğunun altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:37 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açtı Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:26:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 31 Mart Seçimleri Sonrası İnşaat Sektörü Yukarı Yönlü Bir Hareket Kazanacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]