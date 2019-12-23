31 Mart seçimlerinde SP'li iki kişiyi öldüren 4 sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 31 Mart seçimlerinde SP'li iki kişiyi öldüren 4 sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

31 Mart seçimlerinde SP'li iki kişiyi öldüren 4 sanığa müebbet hapis cezası

6 saat önce

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mahalli İdareler Seçiminde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 4 sanık, 'Kasten adam öldürme' suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

31 Mart seçimlerinde SP'li iki kişiyi öldüren 4 sanığa müebbet hapis cezası, System.String[]

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mahalli İdareler Seçiminde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 4 sanık, 'Kasten adam öldürme' suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, Pötürge'ye bağlı Bölünmez Mahallesinde, yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyen seçmenlere, iddiaya göre sandık başında görevli SP üyesi İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile kavgaya dönüştü. Olayda, yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar, Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan Aktaş'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Aktaş ise yaralandı.

Polis tarafımndan gözaltına alınan Hacı Sülük, kardeşi Ömer Sülük ve akrabaları Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kahramanmaraş Elbistan cezaevine konuldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.  Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, yaşanan olayda hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan ve İlyas Aktaş'ın yakınları da hazır bulundu. Bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılan tutuklu sanıklar, verdikleri ifadede pişman olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti yargılama sonucu Hacı Sülük, kardeşi Ömer Sülük ve akrabaları Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük'ü 'Kasten adam öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık C.K. ise, 'Yardım ve yataklık' ve 'Delilleri karartma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.


Pütürge, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:49 Kaynak: DHA
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