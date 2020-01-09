31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiası: Büyükçekmece belediye başkanı ifade verdi - Son Dakika

AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'yle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla biri tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ifade verdi

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Özgür Samanlı getirilirken, tutuksuz sanıklar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Talat Üstündağ katıldı.

"ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Tutuklu Mehmet Özgür Samanlı'yı belediye personeli olduğu için tanıdığını belirten Hasan Akgün, savunmasında, "Bu konuda savcılığa yaptığım savunmayı aynen tekrar ediyorum. Ancak ilave birkaç hususa değinmek istiyorum. 44 yıldan beri aralıksız belediye ve kamu hizmeti yapıyorum, 6 kez üst üste belediye başkanı seçildim. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Bu benim için züldür, bu bana ve aileme yapılan bir komplodur. Büyükçekmece halkının tümü beni tanır. Onurum ile görevimi yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Büyükçekmece'nin üzerine oynanan oyunları tüm dünya gördü. Seçimlerle ilgili günlerce yapılan soruşturmada YSK kararını açıkladı. Olayın net ve açık bir şekilde siyasi bir olay olduğunu herkes biliyor. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti. Tutuksuz sanık Talat Üstündağ de Florya'da bir akaryakıt istasyonunda işçi olduğunu ve Hasan Akgün'ü çalıştığı yerde hissedar olması nedeniyle ismen tanıdığını ifade etti. Üstündağ, "Diğer isimleri tanımam. Olayla alakam yok, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

BU DAVA TELAFİ EDİLEMEYECEK YERE GİDİYOR

Avukat beyanların alınmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı, "3 ve 7 yaşında olan iki tane çocuğum var. Çocuklarımın psikoljisi bozuldu. Eşim asgari ücretle çalışarak ev geçindirmeye çalışıyor. Bu dava telafi edilemeyecek yere gidiyor. Tek suçum Büyükçekmece Belediyesi'nde personel olarak çalışmaktır. Beraatimi talep ediyorum, bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum" ifadesini kullandı.

TEK TUTUKLU SANIK TAHLİYE OLDU

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu Samanlı'nın tutuklu geçirdiği süreyi gerekçe göstererek sanığın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Müşteki AK Parti vekiline savunmalara karşı beyanda bulunması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, şüphelilerin "Zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik", "Seçme yeterliliği olmayanların seçmen kütüğüne kaydı" ve "seçmen kütüğünün bozulması, çalınması veya yok edilmesi" suçlarından 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.