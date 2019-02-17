Son Dakika Haberleri: 31 Mart seçimlerinden tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz

31 Mart seçimlerinden tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz.

31 Mart seçimlerinden tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:50 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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