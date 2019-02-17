31 Mart seçimlerinden tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz
18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, " Türkiye
'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:50
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